Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Политика Трамп призвал Индию и Пакистан урегулировать ситуацию с Кашмиром Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию наладить сложившуюся ситуацию с Кашмиром посредством диалога.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Шоу-бизнес Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Происшествия СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321 Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.

Космос «Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Общество В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Политика В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.

Происшествия Полиция нашла крупную сумму денег в доме родственника Атамбаева Полицейские обнаружили во время обыска в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сумку с деньгами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел страны.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Футбол «Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса «Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Происшествия СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк 17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.

Происшествия На Украине задержали сбежавшего израильского наркобарона Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в результате проведения «неотложных оперативных мероприятий», ее сотрудниками был задержан гражданин Израиля Амос Дов Сильвер.