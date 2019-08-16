Экономика
Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржахГазета.Ru 02:24
Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.
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