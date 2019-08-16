Экономика

Трамп созвал глав крупнейших банков США из-за спада на биржахПолитическая Экспертиза 04:46

Глава Белого дома Дональд Трамп встревожился из-за резкого падения биржевых индексов 14 августа. Президент США провел селекторное совещание с руководством трех крупнейших банков страны, сообщает CNBC. В нем участвовали главы JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup.
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