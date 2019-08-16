Экономика
Трамп созвал банкиров из-за спада индексовREGNUM 18:13
Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
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Трамп перепугался из-за спада на биржах и созвонился с главами ведущих банков США
Экономика сегодня13:34
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В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
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Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
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Fox: в Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет
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В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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Двое жителей Башкирии расправились со своим знакомым при помощи саперной лопаты.
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С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Авто
Новый Ford EcoSport выпустят с помощью китайцев
В июне текущего года в линейку Ford вернулась модель Puma, и существовала вероятность, что она вытеснит из гаммы бренда кроссовер EcoSport.
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