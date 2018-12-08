Политика

Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце года
РБК
вчера в 13:47

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Об этом сообщает The New York Times.
РБКвчера в 13:47

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