Политика
Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце года
Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце годаРБК13:47
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года. Об этом сообщает The New York Times.
РБК13:47
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Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшее время, как ожидается, объявит об отставке
Эхо Москвывчера в 08:32
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Делегация Госдумы прибыла в Индию
Делегация Госдумы прибыла в Индию.
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Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря
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