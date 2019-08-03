с чего всё началось

В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

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