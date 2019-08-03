Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашенияРоссийская газета вчера в 23:39
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.Life.ruвчера в 16:41
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