Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашенияРоссийская газета вчера в 23:39
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
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Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Ляказетт встретился с 8-летним слепым фанатом «Арсенала»
Нападающий английского "Арсенала" Александр Ляказетт встретился с восьмилетним фанатом клуба, сообщает Sputnik.ru.
Обновлено в 01:37
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 01:05
Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено 01 августа в 18:16
Наука
Названы 15 новых технологий ближайшего будущего
Эксперты из концерна Continental назвали 15 новых и необычных технологий, дебютирующих в ближайшем будущем.
Обновлено в 00:42
Политика
В Минсвязи Белоруссии назвали сроки отмены роуминга с РФ
Напомним, еще в августе 2018 года на совместном заседании коллегий министерства связи и информатизации Белоруссии и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассмотрели механизм действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Обсуждая болезнь друга, Рубцова не смогла сдержать слез.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Общество
Власти предложили компаниям в центре Москвы сегодня закрыться из-за несогласованной акции
В Москве сегодня планируется акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Авто
Назван ТОП-5 самых надежных и ресурсных моторов
Опираясь на мнение специалистов, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших массовых моторов, отличающихся высокой надежностью и большим ресурсом.
Обновлено в 01:00
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07