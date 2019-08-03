Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, сообщает Bloomberg.

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

Финансы Рынок акций РФ подкосили новости из США Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Футбол Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.

Политика Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Автоспорт Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.

Политика США официально выходят из ДРСМД Второго августа утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад.

Здоровье Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.

Политика В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Шоу-бизнес Волочкова разделась для ответа злопыхателям Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.

Политика Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.

Технологии Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.

Происшествия В результате землетрясения в Индонезии погиб человек В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета России Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.

Армия и оружие Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Кино Умер композитор Баррингтон Фелунг За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.