Политика

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашенияИзвестия вчера в 16:52

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, сообщает Bloomberg.
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Трамп заявил о возможности нового ядерного соглашения с Россией и Китаем

Газета.Ruвчера в 19:55

Трамп рассказал о переговорах с Россией и КНР по ядерному соглашению

RT на русскомвчера в 17:11

Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении

РБКвчера в 16:14

СМИ: Трамп сообщил о переговорах с Россией и Китаем по ядерному оружию

Вести.Ruвчера в 17:09

Трамп заявил, что США и РФ смогут выйти на новые соглашения об ограничении ядерного оружия

ТАССвчера в 17:03

Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению

РИА Новостивчера в 16:37

Трамп выразил уверенность в заключении нового ядерного соглашения

Коммерсантъвчера в 17:11
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Финансы

Рынок акций РФ подкосили новости из США

Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье

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Обновлено вчера в 13:32
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Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
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Футбол

Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России

В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
Обновлено вчера в 23:55
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В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
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Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
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На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Автоспорт

Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал первые заезды на Гран-при Венгрии.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

Обновлено вчера в 20:16
Политика

США официально выходят из ДРСМД

Второго августа утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США подписали 32 года назад.
Обновлено вчера в 02:31
Здоровье

Дефицит вакцины против бешенства в Южной Осетии восполняется Россией

Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците вакцины против бешенства в Южной Осетии.
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В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
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Волочкова разделась для ответа злопыхателям

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы

Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Технологии

Эксплуатация Boeing 737 MAX возобновится не раньше начала 2020 года

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США решило отложить введение в эксплуатацию самолет Boeing 737 MAX до начала 2020 года.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Месси дисквалифицировали на 3 месяца

Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

Обновлено вчера в 11:22
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Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна

Обсуждая болезнь друга, Рубцова не смогла сдержать слез.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В результате землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие

Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Кино

Умер композитор Баррингтон Фелунг

За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено вчера в 09:21
Культура

Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.
Обновлено вчера в 20:33
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