Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашенияИзвестия 16:52
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, сообщает Bloomberg.
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Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»
Обновлено в 08:49
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Спорт
Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020
Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 19:26
Технологии
Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы
Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.
Обновлено в 04:35
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начались в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено в 20:11
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина
Обновлено в 11:20
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено в 20:06
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг
Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена.
Обновлено в 00:16
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Финансы
Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня
В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года.
Обновлено в 08:56
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Обновлено в 15:31
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено в 10:56
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00