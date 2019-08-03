Политика

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашенияИзвестия 16:52

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, сообщает Bloomberg.
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