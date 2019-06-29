Политика
Трамп сообщил о спонтанности встречи с Ким Чен ЫномЭкономика сегодня 03:25
Дональд Трамп, находящийся в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, встретился с Ким Чен Ыном. Президент США отметил, что встреча не была подготовлена.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Общество
На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды
На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Локомотив» поборется с «Зенитом» за Маркоса Акунью
Напомним, руководство питерской команды следит за защитником еще с января. Конкуренцию питерской команде составит московский «Локомотив».
Обновлено в 06:09
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Автоспорт
Расселл получил наказание за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 14:08
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Культура
Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация»
Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .
Обновлено в 03:50
Хоккей
Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает
Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A50 получил новые возможности камеры
Обновлено в 06:55
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной
Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Общество
Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки
Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию в парке «Патриот»
Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 04:12
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15