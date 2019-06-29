Политика

Трамп сообщил о спонтанности встречи с Ким Чен ЫномЭкономика сегодня 03:25

Дональд Трамп, находящийся в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, встретился с Ким Чен Ыном. Президент США отметил, что встреча не была подготовлена.
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