Политика
Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгуРоссийская газета вчера в 18:46
Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга. Об этом в понедельник сообщил президент Дональд Трамп.
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"Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.РИА Новостивчера в 18:03
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Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга
Интерфаксвчера в 19:06
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
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