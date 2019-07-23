с чего всё началось

Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга. Об этом в понедельник сообщил президент Дональд Трамп.

Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

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