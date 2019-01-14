Политика
Трамп сообщил России «плохие новости»
Трамп сообщил России «плохие новости»Sibnet.ru10:50
Постоянное снижение цен на нефть последние месяцы является «плохими новостями» для России, заявил президент США Дональд Трамп.
Sibnet.ru10:50
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Происшествия
Пожар в Киево-Печерской лавре потушен
Обновлено в 13:36
Общество
Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
"В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Политика
МИД России объяснил переименование Македонии
Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Космос
Восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» не удалось
Обновлено в 14:09
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено в 12:13
Политика
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Происшествия
ЛГБТ-сообщество сообщило о задержании 40 геев в Чечне с конца декабря
Обновлено в 06:30
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага
Обновлено в 08:16
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Авто
ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге
Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Избившему учительницу в Сызрани подростку может грозить колония
Как сообщили «МК» в пресс-службе Министерства образования Самарской области, изначально никто учительницу избивать не собирался.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
Обновлено в 08:59
Общество
Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов
Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.
Обновлено в 12:28
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Стена повреждённого взрывом дома в Шахтах может обрушиться
Сегодня утром в квартире на девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области произошёл взрыв газа.
Обновлено в 10:21
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА нанес поражение "Химкам" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:16
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Крокодил заживо съел женщину-биолога
Крокодил заживо съел женщину-биолога в исследовательской лаборатории, где содержалась рептилия.
Обновлено в 12:39
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве
Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45