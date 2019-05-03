Политика

Трамп согласился с позицией Путина по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 16:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости". Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.
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Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы

RT на русскомвчера в 15:24

Путин заявил Трампу о неприемлемости вмешательства в дела Венесуэлы

Известиявчера в 17:52

Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

РБКвчера в 15:44

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Венесуэлу

Эхо Москвывчера в 20:05

Трамп: Путин не намерен вмешиваться в венесуэльский кризис

Коммерсантъвчера в 15:05

Трамп заявил, что Путин не собирается вмешиваться в события в Венесуэле

Интерфаксвчера в 15:00

Трамп заявил, что Россия не стремится к вмешательству в Венесуэле

ТАССвчера в 14:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Обновлено вчера в 07:09
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве

О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей-амфибий времен СССР

В 1950 году на тесты выехала модель ЛуАЗ-967 ТПК, а с 1969 года ее стали использовать в Минобороны СССР.
Обновлено в 01:44
Футбол

Каррера обратился к болельщикам «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
Обновлено в 05:48
Футбол

«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»

ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Музыка

Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»

Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Гаджеты

Новая игровая экипировка периферии Razer в стиле Stormtrooper

Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Космос

Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик

Обновлено вчера в 17:16
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу

Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Йовича

Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов

Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.
Обновлено в 03:45
Культура

Шеф-редактор «Союзмультфильма» рассказал, как Чебурашка лишился хвоста

Обновлено в 06:27
Политика

В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель

Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель с целью обсуждения поддержки со стороны Запада реформ на Украине.
Обновлено в 06:09
Космос

В Японии первую частную ракету запустили с третьей попытки

Первая японская частная ракета MOMO была запущена с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Баскетбол

«Портленд» и «Денвер» повторили рекорд НБА, сыграв четыре овертайма

По информации Clutch Points, матч стал вторым в истории плей-офф НБА, в котором было сыграно четыре овертайма.
Обновлено в 04:04
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
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