Политика
Трамп согласился с позицией Путина по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 16:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости". Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.
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Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Венесуэлу
Эхо Москвывчера в 20:05
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Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве
О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
Обновлено в 04:20
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей-амфибий времен СССР
В 1950 году на тесты выехала модель ЛуАЗ-967 ТПК, а с 1969 года ее стали использовать в Минобороны СССР.
Обновлено в 01:44
Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
Обновлено в 05:48
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Музыка
Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»
Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Гаджеты
Новая игровая экипировка периферии Razer в стиле Stormtrooper
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Космос
Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу
Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Йовича
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов
Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.
Обновлено в 03:45
Политика
В команде Зеленского назвали цель поездки его советников в Брюссель
Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка совершили поездку в Брюссель с целью обсуждения поддержки со стороны Запада реформ на Украине.
Обновлено в 06:09
Космос
В Японии первую частную ракету запустили с третьей попытки
Первая японская частная ракета MOMO была запущена с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Баскетбол
«Портленд» и «Денвер» повторили рекорд НБА, сыграв четыре овертайма
По информации Clutch Points, матч стал вторым в истории плей-офф НБА, в котором было сыграно четыре овертайма.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17