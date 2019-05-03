Политика
Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным ВенесуэлыRT на русском вчера в 15:24
Президент США Дональд Трамп назвал позитивным обсуждение в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ситуации в Венесуэле.
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Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Венесуэлу
Эхо Москвывчера в 20:05
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"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
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Стоящий во главе Минобороны Украины Степан Полторак оказался удивлен высказываниям Игоря Коломойского, касающимися Донбасса.
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В субботу, 4 мая, в Косино-Ухтомском районе на улице Рудневка, дом №21, неизвестные напали на студента.
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