Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным ВенесуэлыRT на русском вчера в 15:24

Президент США Дональд Трамп назвал позитивным обсуждение в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ситуации в Венесуэле.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Политика Украина обвиняет Россию в подготовке войны Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.

Общество Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Футбол Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.

Общество Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.

Футбол Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.

Общество Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).

Армия и оружие В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.

Хоккей «Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ "Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.

Наука Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Происшествия Двое неизвестных избили и ограбили студента на востоке Москвы В субботу, 4 мая, в Косино-Ухтомском районе на улице Рудневка, дом №21, неизвестные напали на студента.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Происшествия В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия» Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

Футбол Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.