Политика
Трамп согласился с позицией Путина по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 16:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости". Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.
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Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Венесуэлу
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