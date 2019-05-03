Трамп согласился с позицией Путина по ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 16:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости". Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.

Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле

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