Политика
Трамп согласился с позицией Путина по ВенесуэлеГазета.Ru 16:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости". Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Технологии
Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы
Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 10:36
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов
Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.
Обновлено в 23:01
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Какие фрегаты станут главными на флоте США, Китая и России
Китай и Россия разрабатывают свои варианты ответа. На какие корабли ставят современные армии, разобралась "Газета.Ru".
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено в 22:52
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
КНДР запустила несколько ракет малой дальности
Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено в 22:01
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Главред американского СМИ обвинил Россию в нарушении доктрины Монро
"Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария", — заявил он, призвав американские власти оказывать еще большее давление на Москву.
Обновлено в 22:47
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Зенит» может досрочно получить титул чемпиона России
В эту субботу состоится встреча петербургского футбольного клуба «Зенита» и «Ахмата». Игра пройдет в рамках 27-го тура РПЛ в Грозном.
Обновлено в 19:05
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57
Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Политика
Трамп возмутился цензурой в Facebook и Twitter
Поводом для обвинений стали случаи, когда "консервативные мыслители" Джемс Вудс и Пол Уотсон были заблокированы в Twitter и Facebook.
Обновлено в 22:42
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Наука
Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен
Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
Обновлено вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.
Обновлено в 18:16
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Пассажирский Boeing-737 упал в реку в США
Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл (штата Флорида).
Обновлено в 22:54