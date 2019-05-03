Трамп согласился с позицией Путина по ВенесуэлеГазета.Ru 16:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости". Он пояснил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.

Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле

Технологии Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.

Здоровье Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.

Происшествия Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Политика В США назвали условие снятия санкций с России Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Политика В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.

Армия и оружие КНДР запустила несколько ракет малой дальности Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Политика Главред американского СМИ обвинил Россию в нарушении доктрины Монро "Россия, очевидно, пытается ниспровергнуть доктрину Монро, которая на протяжении многих веков декларировала принцип невмешательства посторонних государств в дела западного полушария", — заявил он, призвав американские власти оказывать еще большее давление на Москву.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Футбол «Зенит» может досрочно получить титул чемпиона России В эту субботу состоится встреча петербургского футбольного клуба «Зенита» и «Ахмата». Игра пройдет в рамках 27-го тура РПЛ в Грозном.

Политика СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

Политика Трамп возмутился цензурой в Facebook и Twitter Поводом для обвинений стали случаи, когда "консервативные мыслители" Джемс Вудс и Пол Уотсон были заблокированы в Twitter и Facebook.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Наука Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Общество В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.