Политика

Белый дом подтвердил достижение договоренности по пошлинам
Коммерсантъ
21:52

Белый дом подтвердил, что на переговорах в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности относительно пошлин, которые должны были вступить в силу с 1 января 2019 года. Повышение тарифов на китайские товары с 10 до 25% будет отложено на 90 дней.
Коммерсантъ21:52

Подробнее о событии

Трамп согласился не вводить дополнительные тарифы против Китая

РБК21:46

В Белом доме раскрыли подробности договорённостей США и Китая по пошлинам

Life.ru21:54

Белый дом подтвердил достижение договоренности по пошлинам

Коммерсантъ21:52

США и КНР намерены аннулировать все дополнительные тарифы

Газета.Ru21:41

СМИ: Китай и США договорились не вводить новых тарифов после 1 января

RT на русском20:04

СМИ: США и Китай договорились не вводить новых тарифов после 1 января

РИА Новости19:51

СМИ: Китай и США намерены отменить все дополнительные повышенные пошлины

ТАСС21:20
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 21:30
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер».
Обновлено в 22:05
Политика

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

В Бахрейне было обнаружено тело командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни.
Обновлено в 22:00
Политика

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 21:38
Политика

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
Политика

Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи

Обновлено в 19:42
Политика

Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 21:02
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика

Новый президент Мексики получил «жезл правителя» от коренных народов

Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил так называемый "священный жезл правителя" от представителей коренных народов страны.
Обновлено в 21:17
Политика

Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье

Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 21:52
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Политика

Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым

Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 20:31
Политика

Бельгийские спецслужбы сообщили об активности террористов в Telegram

Бельгийские спецслужбы сообщают, что террористические организации, ранее использовавшие для распространения своей пропаганды Facebook и Twitter, перебрались в приложение Telegram.
Обновлено в 21:55
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