Политика
"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
РИА Новостивчера в 22:55
Оценить
21 человек отреагировал
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Армия и оружие
Россия отреагировала на сообщения о британских военных на Украине
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии
Обновлено в 19:41
Политика
Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина с ним разговаривать
Украинский президент Петр Порошенко снова рассказал о неудачной попытке после инцидента в Керченском проливе связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:41
Политика
Трамп пообещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации
Обновлено в 20:25
Политика
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год
Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
Обновлено в 20:44
Политика
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 20:38
Политика
Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией
Международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией, Европе необходимо строить новую архитектуру безопасности вместе с Москвой, заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью Märkische Oderzeitung.
Обновлено в 20:35
Политика
CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей
Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:08
Политика
Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента
Обновлено в 20:27
Политика
Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 18:05
Политика
Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.
Обновлено в 19:33
Политика
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Россию в декабре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госдеп.
Обновлено в 20:39
Политика
Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово
Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.
Обновлено в 20:20
Политика
Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим»
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим".
Обновлено в 20:04
Политика
Арабская коалиция поможет эвакуировать из Йемена раненых хуситов
Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, упростит выезд с территории Йемена для 50 раненых повстанцев-хуситов, нуждающихся в медицинской помощи.
Обновлено в 19:48