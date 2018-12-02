"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

Армия и оружие Армия и оружие Россия отреагировала на сообщения о британских военных на Украине

Армия и оружие Армия и оружие SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии

Политика Политика Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина с ним разговаривать Украинский президент Петр Порошенко снова рассказал о неудачной попытке после инцидента в Керченском проливе связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика Трамп пообещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации

Политика Политика Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.

Политика Политика МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".

Политика Политика Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией Международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией, Европе необходимо строить новую архитектуру безопасности вместе с Москвой, заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью Märkische Oderzeitung.

Политика Политика CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.

Политика Политика Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента

Политика Политика Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов» Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.

Политика Политика Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.

Политика Политика Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Россию в декабре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госдеп.

Политика Политика Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.

Политика Политика Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим» Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим".