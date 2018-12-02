Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая
РИА Новости
вчера в 22:55

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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