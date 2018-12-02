Политика
"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
РИА Новостивчера в 22:55
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Политика
Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента
Обновлено в 09:37
Политика
Лавров: Путин «на пальцах» объяснил Макрону и Меркель провокацию Киева
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были услышать позицию президента России Владимира Путина по поводу инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:06
Политика
Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя
Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Иран намерен продолжить ракетные испытания
Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешение у других стран.
Обновлено в 10:05
Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах".
Обновлено в 09:28
Политика
Макрон прибыл к Триумфальной арке после беспорядков в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали "желтые жилеты" во время протестной акции в Париже, передает Reuters.
Обновлено в 09:00
Политика
Лейбористы рассказали о последствиях поражения плана Мэй по Brexit
Член парламента Великобритании от Лейбористской партии, теневой министр по Brexit Кейр Стармер заявил, что партия попытается выразить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй, если парламент не поддержит соглашение с ЕС о Brexit, сообщает телеканал Sky News.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Журналист Первого канала прокомментировал панику в минобороны Британии
Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:47
Политика
В Польше открылась конференция ООН по изменению климата
Конференция ООН по изменению климата (СОР24) открылась в Катовице на юге Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
В Берлине участников Исламской конференции угощали свининой
Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили участникам кровяную колбасу из свинины.
Обновлено в 09:58
Политика
Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20
Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Обновлено в 09:11
Политика
Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи
Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 10:07
Политика
На Украине назвали условия пропуска иностранных журналистов в Крым
Министерство информполитики Украины (МИП) обновило инструкцию по допуску иностранных журналистов в Крым в связи с ограниченным режимом въезда на полуостров из-за военного положения в Незалежной.
Обновлено в 09:45