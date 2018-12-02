Политика
"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
РИА Новостивчера в 22:55
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Политика
МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии.
Обновлено в 11:28
Политика
Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя
Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым.
Обновлено в 11:08
Политика
Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 11:29
Политика
Макрон оценил нанесённый Триумфальной арке в Париже ущерб
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил ущерб, нанесённый протестующими Триумфальной арке в Париже, сообщает BFM TV.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Иран пообещал продолжить ракетные испытания
МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Журналист Первого канала прокомментировал панику в минобороны Британии
Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев прокомментировал публикации в СМИ о том, что министерство обороны Великобритании распространило среди военных баз предупреждение якобы после его попыток проникнуть на территорию киберподразделения британской армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:32
Политика
Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 11:05
Политика
Лейбористы пригрозили Терезе Мэй вотумом недоверия
Если парламент 11 декабря не примет план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по «Брекситу», лейбористы объявят ей вотум недоверия, сообщил теневой министр по выходу из ЕС Кейр Стармер.
Обновлено в 11:12
Политика
Западные лидеры не смогли возразить Путину по инциденту в Черном море
Президент РФ Владимир Путин во время саммита G20 в Аргентине изложил зарубежным лидерам, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе.
Обновлено в 03:00
Политика
Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20
Президенты России и Турции на саммите G20 в Буэнос-Айресе согласовали новые шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации вокруг демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В Латвии найдены останки десяти солдат Российской империи
Во время раскопок в Латвии найдены останки десяти солдат, воевавших за Российскую империю и погибших во время Первой мировой войны.
Обновлено в 10:53
Политика
Киев обновил правила въезда в Крым для иностранных журналистов
Министерство информационной политики Украины обновило порядок въезда для иностранных журналистов в Крым в связи в введением военного положения в нескольких областях страны, сообщает ведомство на своем сайте.
Обновлено в 10:26
Политика
В ГД готовят послабления для получения гражданства России украинцами
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено в 11:10
Политика
Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире
Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital.
Обновлено в 10:54