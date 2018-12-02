Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая
РИА Новости
вчера в 22:55

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
РИА Новостивчера в 22:55
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения в течение 90 дней, сообщила
 пресс-служба Белого дома.
Ведомости02:46

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