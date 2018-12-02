Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая
РИА Новости
22:55

Как сообщили в Белом доме, председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп, в свою очередь, согласился не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее.
РИА Новости22:55

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Трамп согласился не вводить дополнительные тарифы против Китая

РБК21:46

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Главные новости к утру 2 декабря

Коммерсантъ23:05

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Газета.Ru21:41

СМИ: Китай и США намерены отменить все дополнительные повышенные пошлины

ТАСС21:20
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика

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