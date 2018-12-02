Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины против Китая до 25%
RT на русском
22:18

Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
RT на русском22:18

Подробнее о событии

Трамп согласился не вводить дополнительные тарифы против Китая

РБК21:46

Трамп согласился не поднимать пошлины на товары из Китая с 1 января

Известия22:24

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины против Китая до 25%

RT на русском22:18

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

РИА Новости22:55

Белый дом подтвердил достижение договоренности по пошлинам

Коммерсантъ21:52

США и КНР намерены аннулировать все дополнительные тарифы

Газета.Ru21:41

СМИ: Китай и США намерены отменить все дополнительные повышенные пошлины

ТАСС21:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 22:52
Политика

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 22:38
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 22:31
Политика

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие

Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым

Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне.
Обновлено в 22:57
Политика

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада.
Обновлено в 19:15
Политика

Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи

Обновлено в 19:42
Политика

Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 21:02
Политика

Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье

Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 22:53
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика

Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram

Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 22:44
Политика

Новый президент Мексики получил «жезл правителя» от коренных народов

Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил так называемый "священный жезл правителя" от представителей коренных народов страны.
Обновлено в 21:17
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

NI назвал новый способ России уничтожать американскую тяжелую артиллерию

Новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" может стать новым "способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии", пишет National Interest.
Обновлено в 22:57
ещё по теме
Главное