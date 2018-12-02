Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины против Китая до 25%

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