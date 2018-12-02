Политика
Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января в том случае, если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по определённому кругу вопросов в течение 90 дней.
RT на русском00:00
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Политика
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США
Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".
Обновлено в 00:18
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 00:08
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Путин и Трамп не изменили позиций после короткого разговора
Владимир Путин рассказал, что озвучил свою позицию по инциденту в Чёрном море во время короткого разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин и принц Саудовской Аравии обсуждают ситуацию на рынке нефти
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что стороны намерены рассмотреть помимо развития двусторонних отношений и ситуацию на нефтяном рынке, обменяться мнениями по международной проблематике, прежде всего, по обстановке на Ближнем Востоке, в Сирии.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 00:19
Политика
Путин заявил о разделе Украины введением военного положения
«Ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения», — приводит слова Путина «Интерфакс».
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 00:15
Политика
Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram
Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 00:04
Политика
Путин похвалил свой лимузин Aurus
Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Буэнос-Айресе дал свою оценку представительскому лимузину Aurus проекта "Кортеж", на котором глава государства передвигался в том числе во время пребывания с визитом в Аргентине.
Обновлено в 00:04