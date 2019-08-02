с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Он добавил, что это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая

Армия и оружие В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана Трое лидеров радикального движения "Талибан", среди которых "теневой губернатор" провинции Фарах, были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, говорится в общении министерства обороны страны в Twitter.

Политика Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.

Политика Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий использовать данные геолокации с мобильных телефонов для оперативного поиска без вести пропавших детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино Багамы Колумб принял за острова Восточной Азии Колумб выдвинул предположение, что в Азию можно попасть, двигаясь на запад через Атлантический океан.

Политика Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.

Армия и оружие Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.

Происшествия В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Футбол ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Космос Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку» Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.

Армия и оружие Россия, Турция и Иран примут меры для безопасности населения в Идлибе Страны-гаранты астанинского процесса - РФ, Турция и Иран - договорились принять практические меры для безопасности мирного населения в сирийском Идлибе, где объявлено перемирие.

Финансы Курс доллара поднялся выше 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Политика Объяснена невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Политика Путин подписал закон о повышении транспортной безопасности в РФ Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении транспортной безопасности в РФ, предусматривающий обязанность перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ, МВД и Ространснадзора.

Наука Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Происшествия На КАД лоб в лоб столкнулись два грузовика На КАД в районе съезда в Шушары лоб в лоб столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Политика Китай призвал ослабить санкции против КНДР Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь считает, что в определённый момент санкции против КНДР будет необходимо смягчить.