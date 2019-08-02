Политика

Трамп объявил о введении новых пошлин против КитаяРИА Новости вчера в 14:01

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Он добавил, что это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter
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