с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводит пошлину в десять процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Он добавил, что это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

Трамп объявил о введении новых пошлин против Китая

Политика США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей США ввели новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА "Новости".

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Армия и оружие Генсек альянса рассказал о планах НАТО после разрыва ДРСМД Новые ядерные ракеты наземного базирования не появятся на территории Европы после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном.

Авто Renault Duster получил новый мотор Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.

Наука В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.

Кино Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу.

Футбол Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Происшествия У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение У побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение.

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Политика Украинского экс-министра вызвали на допрос по делу о «сдаче» Крыма Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев дал показания в Государственном бюро расследований из-за заявления о том, что в потере Украиной Крыма виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны.

Политика Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.

Политика В МИД РФ заявили о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — отметили в МИД.