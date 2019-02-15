Трамп собирается объявить режим ЧП в СШАГазета.Ru 16:06

Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства, он также предпримет другие меры, включая объявление режима ЧП, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе. Президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну.

Чтобы выполнить свое главное предвыборное обещание, Трамп собирается ввести режим ЧП. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.

Происшествия На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой Как утверждает источник агентства, произошла массовая драка, в которой участвовали «нескольких десятков человек», в результате двое пострадали.

Происшествия В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.

Политика Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Футбол «Шахтер» вырвал ничью в поединке с «Айнтрахтом» 14 февраля между коллективами «Шатхер» и «Айнтрахт» на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.

Спорт Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.

Политика Трампу доверили составить список госбанков России для санкций Авторы очередной порции антироссийских рестрикций сенаторы Роберт Менендес (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Республиканская партия) подкорректировали свой прожект, убрав из него список конкретных государственных банков России.

Политика Парламент Великобритании отказался поддержать стратегию Мэй по Brexit 15 января парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit, против него проголосовали 432 депутата, за — 202 парламентария.

Спорт Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".

Политика Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей» По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.

Футбол Сборино и Черышев принесли «Валенсии» победу над «Селтиком» 14 февраля между коллективами «Селтик» и «Валенсия» на стадионе «Селтик Парк» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.

Политика Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал» Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.

Происшествия Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.

Происшествия Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.

Происшествия Изуродованный труп солдата нашли в поле под Воронежем Тело солдата-срочника обнаружили в поле на третьи сутки учений, которые проводила воинская часть города Богучар.

Происшествия Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.

Транспорт Пять кругов над Пулково. «Король воздуха» завис над Петербургом Пять оборотов совершил над петербургским аэропортом самолёт Beechcraft King Air («Король воздуха») вечером 14 февраля.

Политика МИД РФ назвал санкции «предпоследним» инструментом давления на Россию Как сообщает телеканал RTVI, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции, применяемые Западом в отношении России одним из немногих рычагов давления на нашу страну.

Политика Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.

Футбол «Челси» обыграл «Мальме» на выезде Шведский «Мальме» потерпел домашнее поражение от лондонского «Челси» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.