Политика

Трамп снова раскритиковал действия ФРС СШАRT на русском 12:05

Американский лидер сравнил действия ФРС США с зыбучими песками. При этом в своём следующем твите Трамп написал, что с экономикой США всё «очень хорошо». Ранее Трамп заявил, что ФРС и её глава Джером Пауэлл мешают экономическому росту США.
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Трамп в очередной раз раскритиковал ФРС

Финмаркет11:52

Трамп снова раскритиковал действия ФРС США

RT на русском12:05

Пауэлл vs Трамп. Кто победит в «битве ставок»

ПРАЙМвчера в 07:35

Федрезерву снова досталось от Трампа

Росбалт11:16

Трамп рассказал, кто мешает экономическому росту США

Pravda.Ruвчера в 10:42

Трамп считает, что экономика США находится в отличном состоянии

ТАССвчера в 13:52

Трамп назвал политику ФРС США «болотом»

РИА Новости10:56
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Армия и оружие

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика

СБУ использовала советскую пропаганду для рекламы своих соцсетей

«Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды», — добавила она.
Обновлено в 12:21
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика

Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено 20 августа в 22:41
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Шойгу сообщил о неспокойных границах России

Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу

Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Кино

Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures

Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено в 11:10
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Технологии

«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту

23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Игры

Разработчик Codemasters подтвердил внешний вид девкитов PlayStation 5

Старший художник студии Codemasters Мэттью Стотт прокомментировал появившийся в Сети патент на девкит консоли PlayStation 5. В своём Twitter он подтвердил внешний вид устройства, добавив, что такие же находятся в офисе разработчиков.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Общество

Сборная России начала ЧМ WorldSkills 2019 песнями и танцами

Обновлено в 12:35
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Здоровье

В Петербурге откроется инновационный Центр диабетической стопы

В Северной столице появятся ангиографическая операционная и Санкт-Петербургский Центр диабетической стопы и хирургической инфекции в Городской больнице Святого Георгия.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Администрация Трампа назвала сумму сделки по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании более 600 млн долларов в год за аренду острова Гренландия.
Обновлено вчера в 07:11
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Челябинский депутат арестован за убийство супруги

Обновлено в 10:14
Гаджеты

Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi

Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Общество

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа

Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
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