Политика

Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товарыLenta.ru 17:14

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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