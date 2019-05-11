Политика
Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товарыLenta.ru 17:14
В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
США расширят перечень стран, подозреваемых в валютных манипуляциях
Белый дом готовится расширить список стран, которые США подозреваются Вашингтоном в валютных манипуляциях.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово
В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Политика
Крым отверг претензии Украины на Керченский пролив
Как пояснил Молохов, «вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой частью Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».
Обновлено в 10:57
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу
Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Певицу МакSим могут выписать уже через неделю
Обновлено в 10:20
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Германию усилить санкции против России в связи с упрощением процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:27
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Политика
Филарет взялся за старое и хочет восстановить УПЦ КП
Руководитель раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что хочет восстановить Украинскую церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в так называемую ПЦУ.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Лондоне
В лондонской мечети произошла стрельба, сообщает полиция британской столицы.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Личный адвокат Трампа едет на Украину встретиться с Зеленским
Личный адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани намерен отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:41
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22