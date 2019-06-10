Политика
Трамп снова набросился на ФРС и КитайProfinance.ru вчера в 10:34
На фото: Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл / Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп возобновил свою атаку на Федеральный резерв, жалуясь на то, что тот не "слушает" его, и противопоставляя это непослушание тому контролю, который имеет президент Китая над своим центральным банком.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Общество
Заявка на проведение референдума о храме в Екатеринбурге пришла в избирком
Инициативная группа подала заявку в горизбирком на проведение референдума о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости во вторник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Политика
Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня
Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 08:59
Политика
США направили запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Электричка сошла с рельсов в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев
Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Авто
Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара-1.2»
Госкорпорация «Роскосмос» разместила на сайте госзакупок первый заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Обновлено вчера в 10:02
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Интернет
Крупнейший банк в Южной Корее начнет работать с криптовалютой
Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя
В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Футбол
Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10