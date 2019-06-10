Политика

Трамп снова набросился на ФРС и КитайProfinance.ru вчера в 10:34

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На фото: Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл / Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп возобновил свою атаку на Федеральный резерв, жалуясь на то, что тот не "слушает" его, и противопоставляя это непослушание тому контролю, который имеет президент Китая над своим центральным банком.
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Трамп назвал Си Цзиньпина «главой ФРС Китая»

Вести.Финансвчера в 14:18

Трамп снова набросился на ФРС и Китай

Profinance.ruвчера в 10:34
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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Обновлено в 10:05
Общество

Заявка на проведение референдума о храме в Екатеринбурге пришла в избирком

Инициативная группа подала заявку в горизбирком на проведение референдума о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости во вторник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:03
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Экономика

Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман

Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
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Обновлено в 08:59
Политика

США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
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Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

Обновлено в 09:46
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев

Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".
Обновлено в 06:38
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Авто

Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Галина Беляева рассказала малоизвестные факты о браке с Лотяну

Обновлено в 06:46
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Политика

Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков

Обновлено в 09:10
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара-1.2»

Госкорпорация «Роскосмос» разместила на сайте госзакупок первый заказ на изготовление и поставку ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Обновлено вчера в 10:02
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Общество

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Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Интернет

Крупнейший банк в Южной Корее начнет работать с криптовалютой

Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Футбол

Дракслер рассказал о конфликте с Неймаром

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер подтвердил, что после матча с "Монпелье" (2:3) у него возник конфликт с одноклубником Неймаром.
Обновлено в 09:10
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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Федеральная резервная система
Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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