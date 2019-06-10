Трамп снова набросился на ФРС и КитайProfinance.ru вчера в 10:34

На фото: Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл / Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп возобновил свою атаку на Федеральный резерв, жалуясь на то, что тот не "слушает" его, и противопоставляя это непослушание тому контролю, который имеет президент Китая над своим центральным банком.

Трамп снова набросился на ФРС и Китай

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