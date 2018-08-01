Политика
Трамп сменил и.о. главы ПентагонаИнтерфакс 13:35
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе. Об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
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