Политика
Трамп сменил и.о. главы ПентагонаИнтерфакс вчера в 13:35
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе. Об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Политика
Совбез РФ предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
"Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - отметил он.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Суперкомпьютер «Ломоносов» не попал в мировой рейтинг
Первая версия суперкомпьютера «Ломоносов» выпала из мирового рейтинга топ-500 суперкомпьютеров.
Обновлено в 03:40
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР
За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году
Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Футбол
ЦСКА сделал предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Алжира
В прошлом сезоне Найджи выиграл спор бомбардиров в чемпионате Алжира, забив 21 гол в 33 матчах.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Футбол
«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон
Пресс-служба "Ростова" презентовала новую форму на следующий сезон.
Обновлено в 03:04
Авто
В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe
Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 08:50
Авто
Универсал Subaru Outback минимально обновился и подорожал
Заметнее всего изменились цены. Во всех комплектациях Subaru Outback подорожал на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Названы действенные советы, как не растолстеть с возрастом
Чтобы обмен веществ не замедлился, медики рекомендуют больше двигаться.
Обновлено в 00:17
Здоровье
Врачи предупредили о вреде памперсов летом
Специалист предупреждает, что использование одноразовых подгузников в жару может привести к нарушению теплообмена и перегреву.
Обновлено в 02:21
Футбол
Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»
Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность
Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Музыка
Звезда «Голоса» Элина Чага сняла пошлый клип за 100 долларов
Видео было снято на острове Бали, и его бюджет составил всего 100 долларов.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32