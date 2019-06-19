Политика

Трамп сменил и.о. главы ПентагонаИнтерфакс вчера в 13:35

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе. Об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Администрация США теряет кадры

Коммерсантъ03:39

Исполняющий обязанности министра обороны США покидает этот пост со следующей недели

Эхо Москвы01:46

В Пентагоне назвали дату назначения Эспера и.о. министра обороны США

RT на русскомвчера в 20:47

Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона

ТАССвчера в 19:45

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Интерфаксвчера в 13:35

Трамп сменил исполняющего обязанности министра обороны США

Дождьвчера в 13:22

Трамп сменил главу Пентагона

РИА Новостивчера в 13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
Происшествия

В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Политика

Совбез РФ предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

"Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - отметил он.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Экономика

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума

Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

Суперкомпьютер «Ломоносов» не попал в мировой рейтинг

Первая версия суперкомпьютера «Ломоносов» выпала из мирового рейтинга топ-500 суперкомпьютеров.
Обновлено в 03:40
Политика

К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Перенос столицы Индонезии из Джакарты начнется в 2021 году

Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году.
Обновлено в 03:00
Футбол

ЦСКА сделал предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Алжира

В прошлом сезоне Найджи выиграл спор бомбардиров в чемпионате Алжира, забив 21 гол в 33 матчах.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варна в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

HP объявила цены на первые в мире принтеры без картриджей

Обновлено в 03:22
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон

Пресс-служба "Ростова" презентовала новую форму на следующий сезон.
Обновлено в 03:04
Авто

В семействе BMW восьмой серии появилось Gran Coupe

Gran Coupe оказалось всего на 70 кг тяжелее обычного купе.
Обновлено в 02:04
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Обновлено вчера в 22:04
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 08:50
Авто

Универсал Subaru Outback минимально обновился и подорожал

Заметнее всего изменились цены. Во всех комплектациях Subaru Outback подорожал на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Внутри территории оба дома соединены дорожкой, свидетельствующей о том, что соседи запросто ходят друг к другу в гости.
Обновлено в 03:47
Здоровье

Названы действенные советы, как не растолстеть с возрастом

Чтобы обмен веществ не замедлился, медики рекомендуют больше двигаться.
Обновлено в 00:17
Здоровье

Врачи предупредили о вреде памперсов летом

Специалист предупреждает, что использование одноразовых подгузников в жару может привести к нарушению теплообмена и перегреву.
Обновлено в 02:21
Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Экономика

Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность

Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Музыка

Звезда «Голоса» Элина Чага сняла пошлый клип за 100 долларов

Видео было снято на острове Бали, и его бюджет составил всего 100 долларов.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

Пожарные остановили распространение огня на крыше пятиэтажки во Владивостоке на площади 300 "квадратов", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное