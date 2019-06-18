Политика

Трамп сменил и.о. главы ПентагонаИнтерфакс вчера в 13:35

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе. Об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.
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В Пентагоне назвали дату назначения Эспера и.о. министра обороны США

RT на русскомвчера в 20:47

Исполняющий обязанности министра обороны США покидает этот пост со следующей недели

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Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона

ТАССвчера в 19:45

Патрик Шанахан покинет пост и. о. главы Пентагона 24 июня

Коммерсантъвчера в 23:55

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Интерфаксвчера в 13:35

Трамп сменил исполняющего обязанности министра обороны США

Дождьвчера в 13:22

Трамп сменил главу Пентагона

РИА Новостивчера в 13:07
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Экономика

Россия и Монголия обсуждают кредиты Улан-Баторской железной дороги

Россия и Монголия обсуждают кредиты Улан-Баторской железной дороги Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) перед правительством Монголии.
Обновлено вчера в 18:22
Космос

Индия и Россия создадут карты галактик с помощью китайской станции

Обновлено вчера в 21:26
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Политика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский рассказал о дрожи Меркель

Обновлено вчера в 11:53
Путешествия

В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
Происшествия

Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Политика

В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем

Обновлено в 01:28
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье

В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Технологии

Правообладатели предложили удалять доменные имена пиратов из поисковой выдачи

В июне Роскомнадзор предложил ввести штрафы для поисковых систем за отказ удалять из выдачи ссылки на сайты, доступ к которым ограничен в России.
Обновлено в 02:30
Политика

Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании

Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки

Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено 17 июня в 04:37
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Обновлено в 01:30
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено вчера в 10:10
Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Обновлено в 01:20
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Экономика

Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
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