Политика
Трамп сменил и.о. главы ПентагонаИнтерфакс вчера в 13:35
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе. Об этом в твиттере написал президент США Дональд Трамп.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
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Гаджеты
Смартфон Moto One Pro с необычной четверной камерой красуется на официальных изображениях
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В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
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Обновлено вчера в 20:30
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Платини был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
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Общество
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
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В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
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Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 20:58
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Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду
Надежда Пескова, четырехлетняя дочь фигуристки Татьяны Навки, делает большие успехи на льду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
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Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
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Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
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Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
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Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Космос
Загадочная Нибиру «родила» две планеты – смертоносное трио летит к Земле: подробности
Смертоносная Нибиру, похоже, решила атаковать Землю не сама – она произвела еще две планеты, которые будут участвовать в ее замыслах.
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Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
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В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 11 машин
Обновлено вчера в 15:00
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Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
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Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.
Обновлено вчера в 22:54
Наука
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Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
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Общество
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Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
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Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено вчера в 21:29