Политика
Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие ПобедыЕвропейско-Азиатские новости 08:44
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 14:29
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объяснила, для чего нужны мужчины
Обновлено в 09:48
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 15:35
Политика
Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»
Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Происшествия
Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Футбол
Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки
Новичок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что постарается вывести команду в еврокубки.
Обновлено в 10:29
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Финансы
ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке
По итогам мая средневзвешенная ставка опустилась до 10,54 процента годовых против 10,56 в апреле. Такие данные приводит Банк России.
Обновлено вчера в 16:12
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Авто
Новый Aston Martin Vanquish получит механическую КПП
В 2022 году появится суперкар Aston Martin Vanquish, а это будет среднемоторный спортивный автомобиль с классическим для марки дизайном.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Религия
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Космос
Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне
Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Эрдоган уверен, что США не будут вводить санкции из-за С-400
После переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против Анкары из-за покупки ею российского комплекса С-400 «Триумф», сообщает турецкое агенство «Анадолу».
Обновлено в 06:54
Авто
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки
Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Музыка
Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
Вечер открыл спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Звездой вечера стал вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.
Обновлено вчера в 12:06