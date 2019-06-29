Политика

Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие ПобедыЕвропейско-Азиатские новости 08:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Трамп пообещал серьезно рассмотреть приглашение Путина на 75-летие Победы

РБК08:12

Трамп серьезно рассматривает возможность поехать на «поражение нацистов»

Вести.Ru06:39

Трамп серьезно обдумает приглашение приехать в Москву на 75-летие Победы

Комсомольская правда04:22

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Life.ru04:43

Трамп заявил, что очень серьезно обдумает возможность посетить Россию в мае 2020 года

ТАСС04:40

Трамп пообещал серьезно обдумать визит в Россию в мае 2020 года

Известия04:27

Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы

РИА Новости04:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:52, Вашингтон
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