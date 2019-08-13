Экономика
Трамп сдался: Новые пошлины для Китая отмененыЦарьград вчера в 10:15
Администрация Трампа внезапно приостановила планы по введению новых тарифов на товары из Китая на сумму около 156 млрд долларов, заявив, что этот шаг был вызван опасениями по поводу того, какое влияние будет иметь растущее торговое противостояние на предприятия и потребителей в преддверии сезона праздничных покупок, — пишет об этом Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБК13 августа в 12:01
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«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолец13 августа в 22:34
Трамп решил отложить введение пошлин на товары из Китая после переговоров с Пекином
ТАСС13 августа в 12:49
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