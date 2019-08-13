с чего всё началось

Администрация Трампа внезапно приостановила планы по введению новых тарифов на товары из Китая на сумму около 156 млрд долларов, заявив, что этот шаг был вызван опасениями по поводу того, какое влияние будет иметь растущее торговое противостояние на предприятия и потребителей в преддверии сезона праздничных покупок, — пишет об этом Wall Street Journal.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Шоу-бизнес Жена Гарика Мартиросяна высмеяла моду на «надутые» губы Супруга российского комика Гарика Мартиросяна Жанна Левина опубликовала фото с «пухлыми губами».

Единоборства Глава UFC отреагировал на желание чемпиона провести межполовой бой Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал недавнее высказывание действующего чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо о желании побиться с девушкой-бойцом.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Общество В Японии эвакуируют 580 тысяч человек из-за тайфуна В Японии около 580 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса».

Происшествия В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Шоу-бизнес Ида Галич подтвердила слухи о беременности Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Футбол Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой Форвард одним касанием с разворота перебросил вратаря. Сергеев оформил дубль на 52-й минуте, реализовав пенальти.

Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Общество Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.

Общество Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.

Авто Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition.

Происшествия В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.

Футбол Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.