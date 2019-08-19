Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.

Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет

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