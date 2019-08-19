Политика

Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будетРИА Новости вчера в 17:43

Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.
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Трамп готов к рецессии в экономике США, но не ждет ее

Газета.Ruвчера в 18:35

Трамп убежден, что спада в экономике США не будет

Аргументы недели00:47

Трамп уверен, что спада в американской экономике не будет

Экономика сегоднявчера в 19:14

Трамп: рецессия американской экономике не грозит

Вестник Кавказа02:57

Трамп исключил возможность рецессии в экономике США

Московский Комсомолецвчера в 18:19

Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет

РИА Новостивчера в 17:43
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа

Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В ДТП на Московской пострадали восемь человек

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Политика

Знаковое событие: вокзал Донецка снова принимает и отправляет поезда

Обновлено в 04:11
Футбол

«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Перепутали имя и дату: появился скан освидетельствования Васильева, устроившего ДТП на Малышева

Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Политика

В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах

Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Политика

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Энергетика

Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Музыка

В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств»

Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.
Обновлено в 05:12
Технологии

Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона

Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика

Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Под Ульяновском подросток убил свою семью

Как уточняет Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой заявил, что убьет себя и «заберет с собой» всю семью.
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено 17 августа в 23:15
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова заявила о разводе

Обновлено в 01:20
Футбол

Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы французского полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о переходе его клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 05:40
Общество

Бывший охранник Путина живет в доме за 500 млн рублей

Оценочная стоимость особняка площадью 750 кв. метров в закрытом элитном поселке «Речное» составляет от 370 до 500 млн рублей, при том, что официальные доходы самого Климентьева и его супруги Ирины за последние пять лет не достигли и 80 млн рублей.
Обновлено в 06:05
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
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