Политика
Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будетРИА Новости вчера в 17:43
Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В ДТП на Московской пострадали восемь человек
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Перепутали имя и дату: появился скан освидетельствования Васильева, устроившего ДТП на Малышева
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Политика
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Музыка
В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств»
Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.
Обновлено в 05:12
Технологии
Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона
Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Обновлено в 05:22
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил свою семью
Как уточняет Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой заявил, что убьет себя и «заберет с собой» всю семью.
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова заявила о разводе
Обновлено в 01:20
Футбол
Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»
Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы французского полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о переходе его клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 05:40
Общество
Бывший охранник Путина живет в доме за 500 млн рублей
Оценочная стоимость особняка площадью 750 кв. метров в закрытом элитном поселке «Речное» составляет от 370 до 500 млн рублей, при том, что официальные доходы самого Климентьева и его супруги Ирины за последние пять лет не достигли и 80 млн рублей.
Обновлено в 06:05
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50