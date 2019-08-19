Политика
Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будетРИА Новости 17:43
Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Минздрав предложил работодателям тестировать сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения РФ разработало для работодателей рекомендации, которые позволят сократить среди работников употребление алкоголя с вредными последствиями.
Обновлено в 02:51
Путешествия
Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Aviasales.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено в 19:14
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика
Великобритания лишила гражданства пленного в Сирии боевика ИГ
Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.
Обновлено в 19:23
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено в 17:58
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 23:15
Общество
На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж
С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
На службе Отечеству под литерой «В»
Постепенно, по истечении срока давности, с некоторых закрытых операций, в которых принимали участие офицеры этой самой засекреченной в 1980-е годы группы спецназа, снимается гриф секретности.
Обновлено в 19:00
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 16:57
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 18:28
Политика
Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Наука
Ученые открыли новое состояние материи
Обновлено 16 августа в 08:45
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Общество
Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок
Подтопленными оказались многие улицы в разных районах курорта. Уровень воды в четырех реках достиг неблагоприятных значений.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
МРОТ индексируют один раз в год - до величины прожиточного минимума II квартала прошлого года.
Обновлено 16 августа в 08:05