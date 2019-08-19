Политика
Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будетРИА Новости вчера в 17:43
Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.
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Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Космос
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Гидрографы Северного флота ищут новые острова в Новой Земле.
Обновлено в 02:54
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве
В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ
Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Энергетика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Теннис
Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5
Только собираясь на серию турниров на американском харде и заглянув на день в Москву, 23-летний россиянин поделился ожиданиями: «Надеюсь выиграть много матчей и, может быть, даже турниров».
Обновлено вчера в 19:50
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев
Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено 16 августа в 05:46
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Футбол
Ярославский «Шинник» обыграл «Ротор» в гостях
Обновлено в 01:05
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском
Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Росавиация сделала заявление о работе «Гагарина» в непогоду
Росавиация прокомментировала появившиеся в СМИ публикации, согласно которым открывшийся вчера аэропорт "Гагарин" "не сможет принимать самолеты при малейшем дожде".
Обновлено в 00:17