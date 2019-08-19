Политика
Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будетРИА Новости 17:43
Президент США Дональд Трамп считает, что спада в экономике США в ближайшее время не будет.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Футбол
Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:43
Общество
Жители Сочи опубликовали видео затопленного города
Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.
Обновлено в 05:34
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Авто
В драг-битве сошлись четыре «заряженных» спорткара
На ютуб-канале «CarWow» показали гонку на прямой между Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS и Alpine A110.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Транспорт
Закрывается движение грузовиков из РФ в Грузию
Обновлено в 21:03
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.
Обновлено в 20:12
Здоровье
Как выспаться за 1,5 часа рассказал сибирский невролог
Обновлено в 20:31
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Космос
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду
Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено в 19:25
Футбол
«Торпедо» стало лидером ФНЛ, «Ротор» проиграл «Шиннику»
«Торпедо» в домашнем матче девятого тура первенства ФНЛ одержало победу над «Текстильщиком» — 3:1. Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, который отличился на 44-й и 60-й минутах.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Футбол
Как «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо»
Обновлено в 18:30
Политика
КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов
Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
22 см до опасной черты: уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. К растущему уровню Амура добавились сильные ливни.
Обновлено 16 августа в 01:15
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07