Политика
Трамп считает, что незначительного снижения ставки ФРС недостаточноПРАЙМ 08:41
Позже в своем Twitter Трамп заявил, что "процентное ужесточение было большой ошибкой", и ФРС сделала много неправильных шагов. Президент отметил, что "небольшого снижения ставки недостаточно". Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 30-31 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:44, Вашингтон
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Политика
Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы
Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Элла Суханова закрутила новый роман
Обновлено в 22:00
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Общество
300 тысяч россиян подписали петицию о введении ЧС в Сибири
Петиция «Требуем ввести чрезвычайный режим на всей территории Сибири от лесных пожаров!», в понедельник, 29 июля, подписали более 282 тысяч человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено в 22:14
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м
Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти, сейчас он превысил 9,5 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
Обновлено в 21:27
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:28
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,18% к предыдущему закрытию и достиг 2720,67 пункта.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска
Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии
Как пишет газета The Wall Street Journal, в обмен на свои показания он требует от американских властей не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 22:28
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Общество
Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах
Обновлено в 11:47
Происшествия
Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его
Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.
Обновлено в 19:00
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Политика
В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Общество
Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова
За три дня до ответа от властей Москвы от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки — племянник первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и сын Льва и Анастасии Мазараки, тесно связанных с московским рынком ритуальных услуг.
Обновлено в 10:12
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Обновлено в 10:28
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06