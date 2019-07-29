Политика

Трамп считает, что незначительного снижения ставки ФРС недостаточноПРАЙМ 08:41

Позже в своем Twitter Трамп заявил, что "процентное ужесточение было большой ошибкой", и ФРС сделала много неправильных шагов. Президент отметил, что "небольшого снижения ставки недостаточно". Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 30-31 июля.
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Не исключено, что всплеск активности в бумагах на фоне неопределенности в отношении публикации данных о заседании совета директоров нацелен на привлечение инвесторов.
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Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
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Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
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