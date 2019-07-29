Политика
Трамп считает, что незначительного снижения ставки ФРС недостаточноПРАЙМ 08:41
Позже в своем Twitter Трамп заявил, что "процентное ужесточение было большой ошибкой", и ФРС сделала много неправильных шагов. Президент отметил, что "небольшого снижения ставки недостаточно". Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 30-31 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Наука
В Китае впервые обнаружили окаменелый след тираннозавра
Ученые впервые на территории Китая смогли обнаружить окаменелый след такого представителя мира динозавров как тираннозавр.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ
Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 11:45
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков
Собаку на судне нашли российские пограничники. Это произошло уже после того, как корабль был доставлен в Керчь.
Обновлено в 11:58
Политика
Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский «Спартак» отправил запрос в генеральную прокуратуру по поводу инцидента с избиением фанатов команды ростовским ОМОНом после выездного матча 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 11:02
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Футбол
Хавбек «Спартака» Фернандо может перебраться в Китай
Обновлено в 11:35
Футбол
Магуайр пропустил тренировку «Лестера»
Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой.
Обновлено в 09:09
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети
Бывшая солистка группы SEREBRO, а ныне сольная солистка Molly, вышла на дорожку в трусиках с высокой талией, черном топе и металлической сетке, которую гости сразу же окрестили рыболовной сетью.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь".
Обновлено в 05:57
Музыка
Медведев поздравил Крутого с юбилеем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием композитора и продюсера Игоря Крутого.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Осетии на туриста завели дело за фотосессию в «Городе мертвых»
В МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска: молодой человек сфотографировался с черепами в Даргавском некрополе, известном как "Город мертвых".
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая шокировала подписчиков новой фотографией в Instagram
В своем микроблоге Instagram российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выставила фото, которым напугала подписчиков.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Иран и Россия проведут совместные учения в Индийском океане
Командующий Военно-морским флотом иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади объявил в понедельник, 29 июля, что Иран и Россия договорились провести еще одни совместные военные учения в Индийском океане к концу этого года.
Обновлено в 11:57
Политика
Доступ к сайту Sputnik Литва будет возобновлен
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение разблокировать сайт Sputnik Литва.
Обновлено в 09:43
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
Обновлено в 06:39
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11