Политика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту СШАТАСС вчера в 10:13
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
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Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка находится в тяжёлом состоянии
Девочка, найденная в нижегородском лесу после четырёх дней поисков, находится в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
Руководство "Нафтогаза" препятствует переговорам президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа.
Обновлено в 17:22
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Киева от ядерного оружия
Кравчук отметил, что Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты.
Обновлено вчера в 00:26
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»
Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды.
Обновлено в 18:13
Наука
«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов
В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14
Культура
Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»
Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе свечей
Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Финансы
Фондовый рынок США открылся в плюсе перед выступлением главы ФРС
Основные индексы Уолл-стрит открыли торги в «зеленой зоне» в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, 22 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Авто
УАЗ презентовал семь новых модификаций УАЗ «Профи»
Российский автогигант собирается расширить клан модели УАЗ «Профи» появлением семи новых вариаций.
Обновлено в 09:48
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Фотофакт: Белоруссия оснастила сирийские МиГ-29 мощными системами РЭБ
БКО «Талисман» были замечены сразу на нескольких сирийских истребителях МиГ-29, что указывает на тот факт, что Белоруссия активно помогает сирийским военным совершенствовать свою боевую технику.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48