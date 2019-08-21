Политика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту СШАТАСС 21 августа в 10:13
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
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Экономика
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