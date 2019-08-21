Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.

Здоровье Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.

Футбол Черданцев жёстко высказался о защитнике «красно-белых» Айртоне Один из самых известных и эмоциональных телекомментаторов Геогрий Черданцев в жёсткой манере высказался о защитнике "Спартака" Айртоне, после поражения москвичей от "Браги" в Лиге Европы (0:1).

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Общество В России установлен рекорд по числу долгожителей Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Политика G7 обсудит возможность возвращения России в объединение Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

Музыка Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.

Армия и оружие Появились сообщения о получении США танка Т-90 США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.

Происшествия Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.

Происшествия Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.

Экономика Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.

Авто В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна» Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Политика Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения России в G7 Как сообщает офис президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском на тему неприемлемости возвращения Российской Федерации в "Большую семерку".

Наука Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.

Энергетика Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Экономика Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.

Происшествия Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, принёс извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.

Кино Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия» Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Политика Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.