Политика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту СШАТАСС вчера в 10:13
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
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Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ
Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Космос
Робота «Федора» отправили на орбиту
Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Немецкий депутат отметил неизмеримые жертвы народа СССР ради победы над нацизмом
Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.
Обновлено в 18:40
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
О возможном возвращении России в "большую восьмерку" - неформальный клуб индустриально развитых стран - вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 17:38
Авто
Продажи кабриолетов в России упали на 11%
Обновлено в 04:06
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Кино
Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures
Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Авто
Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Общество
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
Культура
Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»
Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала редкое фото с подросшим сыном Никитой
Что касается Никиты, то у него есть старший единоутробный брат Александр – сын Булановой от продюсера Николая Тагрина.
Обновлено в 12:05
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика
Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Здоровье
В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии
О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02