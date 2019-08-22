Экономика
Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту СШАТАСС вчера в 10:13
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
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Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
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Склад свечей горит в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся склад, на котором хранятся свечи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:50
Общество
В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.
Обновлено в 08:05
Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
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У Павла Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 00:10
Политика
Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР
Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.
Обновлено в 12:24
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Наука
«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов
В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 13:54
Гаджеты
В России создали бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Российская компания «Иной » начала продажи телефона Inoi 288S.
Обновлено в 13:04
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Вашингтон обвинил Москву в проведении ядерных испытаний
В МИД России обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) назвали подготовкой США к проведению ядерных испытаний.
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Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Медведев «вспомнил» про ягоды и рыбные консервы
В перечень для субсидий вошли также переработанная рыба и рыбные консервы, ракообразные и моллюски.
Обновлено в 11:43
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Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Интернет
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено в 13:06
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено в 11:18
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54