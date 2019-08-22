Экономика

Трамп считает, что ФРС мешает экономическому росту СШАТАСС вчера в 10:13

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Федеральную резервную систему (ФРС) и ее главу Джерома Пауэлла за сохранение высокой процентной ставки и считает, что это мешает экономическому росту в стране.
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