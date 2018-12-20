Политика
Трамп с опечатками рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии
Трамп с опечатками рассказал о проделанной за Россию работе в СирииРИА Новости09:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным в борьбе с "Исламским государством"* якобы пришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии.
РИА Новости09:37
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Политика
Песков предупредил об обострении ситуации с Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп заявил об уходе главы Пентагона в отставку
Американский лидер Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис намерен уйти на пенсию и покинет своё пост в конце февраля 2019 года.
Обновлено в 17:43
Политика
Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян
Посольство США в России сообщило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Обновлено в 14:42
Политика
В раде предложили лишить названия каноническую УПЦ
Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий заявил о просьбе «новой православной церкви» Украины лишить названия каноническую украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 05:11
Политика
Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Обновлено в 04:09
Политика
Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.
Обновлено в 15:31
Политика
В Волынской области запретили русскоязычный культурный продукт
«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — отмечается в постановлении.
Обновлено в 14:00
Политика
США и Великобритания обвинили Китай в совершении хакерских атак
Юстиция США предъявила обвинения двум гражданам Китая в совершении хакерских атак по указанию спецслужб КНР.
Обновлено в 10:42
Политика
Британия поможет Польше бороться с «российской дезинформацией»
Великобритания поможет Польше создать специальную структуру, которая будет бороться с дезинформацией со стороны России.
Обновлено в 15:48
Политика
Регина Парпиева пообщалась с Владимиром Путиным
После большой пресс-конференции Владимир Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой и дал ей интервью.
Обновлено в 14:22
Политика
Венесуэла высылает сотрудника посольства Колумбии
Власти Венесуэлы решили в четверг выслать сотрудника посольства Колумбии в качестве зеркальной меры на действия колумбийской администрации, которая накануне выслала венесуэльского дипломата.
Обновлено в 15:43
Политика
Трамп не подпишет временный закон о бюджете
Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.
Обновлено в 15:47
Политика
В Барселоне протестуют против приезда премьера Испании
Несколько сот членов радикального движения "Комитеты защиты республики" устроили акцию протеста в Барселоне во время встречи главы каталонского женералитета (правительства) Кима Торры и испанского премьер-министра Педро Санчеса.
Обновлено в 14:53